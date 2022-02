Spanningen Oekraïne krijgen weer vat op aandelenbeurzen New York

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag na een hogere opening met verliezen gesloten. De spanningen in Oekraïne kregen gedurende de sessie weer vat op de markten. Zeker nadat de Verenigde Staten extra sancties tegen Rusland hadden aangekondigd. Moskou kondigde op zijn beurt aan met een stevige tegenreactie te komen. Het Oekraïense parlement kondigde de noodtoestand af in het land. Vooral techbedrijven gingen in de uitverkoop.