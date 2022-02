Het ziekteverzuim in de Nederlandse ziekenhuizen is nog altijd zeer hoog. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is het verzuim op de intensive cares deze week toegenomen tot 10,3 procent, van 10,1 procent vorige week. Op de verpleegafdelingen kwam de personeelsuitval door ziekte uit op 10,4 procent. Een week eerder was dit iets hoger, namelijk 10,6 procent.