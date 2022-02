Het is aan de Tweede Kamer om een grens in te stellen aan het bedrag dat een donateur per jaar maximaal mag schenken aan een politieke partij. Ook hoe het bedrag mag zijn moet het parlement zelf bepalen, vindt minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken. Het onderwerp is op het Binnenhof actueel geworden sinds CDA en D66 ieder een miljoen euro ontvingen voorafgaand aan de verkiezingen vorig jaar.