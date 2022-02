Alles wijst erop dat Rusland zich nog steeds opmaakt voor een volledige aanval op Oekraïne, stelt NAVO-baas Jens Stoltenberg. Moskou laat het volgens hem niet bij de erkenning van twee afvallige Oekraïense regio’s. De veiligheid in Europa is tientallen jaren, „een generatie lang”, niet in zulk groot gevaar geweest als nu, zegt de secretaris-generaal van de westerse alliantie.