Nooit word ik ’s nachts wakker, maar dit keer wel. Het is 04.00 uur woensdag 16 februari 2022 en mijn eerste gedachte is: het is stil buiten en ik leef nog. Ik loop naar de wc van mijn hotel in de Oost-Oekraïense stad Charkiv en duik daarna mijn bed in, wetend dat 50 kilometer verderop de grens met Rusland is, waarachter Russische soldaten en tanks zich hebben verzameld.