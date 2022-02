Wegwerpplastic moet worden verboden, vindt een ruime meerderheid van de Nederlandse deelnemers aan een peiling die onderzoeksbureau Ipsos heeft gehouden. In opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WWF) vroeg het bureau ruim 500 mensen in ons land wat ze vinden van de stelling „plastic voor eenmalig gebruik moet zo snel mogelijk worden uitgebannen”. Daar was 71 procent het mee eens.