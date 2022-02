De Russische president Vladimir Poetin heeft met de leiders van de twee afgescheiden regio’s in het oosten van Oekraïne verdragen gesloten die Rusland het recht geven militaire bases op te zetten in de gebieden. Eerder op maandag had Poetin de twee zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loehansk al officieel erkend, wat tot veroordeling en sancties van veel westerse staten leidde.