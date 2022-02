Appartementencomplex in Essen verandert in vuurzee

Bewoners van een appartementencomplex in de Duitse stad Essen zijn vrijwel alles kwijtgeraakt door een grote brand die het gebouw in 20 minuten in vlam zette. Aangewakkerd door de wind veranderde het gebouw met circa veertig woningen razendsnel in een vlammenzee. Volgens de brandweer zijn 180 bewoners in veiligheid gebracht en velen zijn opgevangen in een nabijgelegen gebouw van de universiteit van Duisburg-Essen, bericht de krant Bild.