De Fransman Jean-Luc Brunel, een oud-werknemer van de overleden Amerikaanse veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein, is dood aangetroffen in zijn Parijse cel. Dat meldt Le Parisien. De 70-plusser werd volgens de krant zaterdagochtend vroeg gevonden. Hij zou zichzelf opgehangen hebben in zijn cel.