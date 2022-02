OVSE: ‘dramatische toename’ schendingen wapenstilstand Oekraïne

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) ziet een significante toename van het aantal aanvallen aan de frontlinie in het oosten van Oekraïne. „In de afgelopen dagen heeft de OVSE-tak die voor Oekraïne monitort een dramatische toename in kinetische activiteit geobserveerd in het oosten van het land”, zei de organisatie zaterdag in een verklaring. Volgens de OVSE is het aantal aanvallen vergelijkbaar met het aantal dat voor de wapenstilstand in juli 2020 werd gerapporteerd.