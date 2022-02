​Frankrijk strijkt tricolore in Mali na ernstig verstoorde verhoudingen

Het doek is gevallen: Frankrijk verlaat Mali. Het Elysée kondigde donderdag samen met zijn Canadese en Europese partners aan alle troepen uit het West-Afrikaanse land terug te trekken. Als een verrassing kwam het besluit niet. De verhoudingen tussen het Franse leger en de militaire junta in Mali waren al langere tijd ernstig verstoord. De verhoudingen tussen het Franse leger en de militaire junta in Mali waren al langere tijd ernstig verstoord. De aankondiging kwam twee weken na de uitwijzing van Franse ambassadeur uit Mali door de autoriteiten in Bamako. Kort daarvoor had de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian het regime van Mali „onwettig” en „losgeslagen” genoemd.