Een 30-jarige vrouw is vrijdag omgekomen in Londen toen een boom viel en een auto verpletterde waarin ze als passagier zat tijdens storm Eunice, aldus de politie. De vrouw werd ter plekke dood verklaard. De bestuurder van de auto is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn verwondingen waren niet levensbedreigend. In Liverpool, iets meer naar het noorden, is volgens de politie een man omgekomen door rondvliegend puin.