Een Franse oud-militair die al twintig jaar cel kreeg voor de moord op een korporaal, is veroordeeld tot levenslang voor de ontvoering van en moord op een 8-jarig meisje. De 39-jarige Nordahl Lelandais ontvoerde haar in november 2017 op een bruiloftsfeest bij Chambéry in de Franse Alpen, waar ook hij te gast was.