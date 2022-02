Kuipers besluit volgende week over tweede boosterprik

Zorgminister Ernst Kuipers neemt volgende week een besluit over een mogelijke tweede boosterprik voor kwetsbaren, zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad. Eerder op de dag adviseerde de Gezondheidsraad om mensen ouder dan 70 jaar, bewoners van verpleeghuizen, volwassenen met het syndroom van Down of mensen met een ernstige immuunstoornis een extra boosterprik aan te bieden. De minister wil het advies eerst „bestuderen” voordat hij met een besluit komt.