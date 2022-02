Bedrijven en organisaties hebben in december meer geïnvesteerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Net als een maand eerder werd meer geld gestoken in woningen. Ook in gebouwen, infrastructuur en machines lagen de investeringen op een hoger niveau, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Niet alle investeringen stegen. Zo ging er minder geld naar personenauto’s.