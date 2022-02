Het KNMI geeft vanaf vrijdagmiddag code oranje af vanwege storm Eunice. In vrijwel het hele land worden vanaf 14.00 uur zeer zware windstoten verwacht van 100 tot 120 kilometer per uur. In de kustgebieden en op de Wadden kan zelfs 130 kilometer per uur worden gehaald. Alleen in Limburg lijkt het mee te vallen, daarvoor wordt ‘slechts’ code geel afgegeven.