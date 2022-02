Air France-KLM flink omlaag op beurs Amsterdam na cijfers

Air France-KLM was donderdag een forse verliezer op de aandelenbeurs in Amsterdam. Het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern kwam met cijfers. Ook ging de aandacht uit naar resultaten van onder meer verzekeraar NN Group, bouwbedrijf BAM en advies- en ingenieursbureau Arcadis. Elders in Europa werden cijferberichten gepubliceerd van onder meer vliegtuigbouwer Airbus, het Zwitserse levensmiddelenconcern Nestlé en de Duitse bank Commerzbank.