AF-KLM boekt ook in 2021 miljardenverlies, maar herstel ingezet

Air France-KLM heeft ook het tweede coronajaar met een miljardenverlies afgesloten, al was er gedurende het jaar sprake van herstel. De Frans-Nederlandse luchtvaartonderneming kwam onder de streep uit op een verlies van krap 3,3 miljard euro. Vooral in de eerste helft van het jaar kampte het bedrijf met de beperkingen die onder andere in Nederland en Frankrijk golden. In de loop van het jaar toonde AF-KLM herstel. Daarbij was het verlies in het slotkwartaal nog maar 127 miljoen euro. Dat was in dezelfde periode een jaar eerder nog een min van dik 1 miljard euro.