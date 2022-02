Gemengd beeld op beurzen Azië, Nikkei in de min

De aandelenbeurzen in Azië lieten donderdag een wisselend beeld zien, met een verlies voor de Nikkei-index in Tokio. Beleggers bleven voorzichtig in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de crisis over Oekraïne. Daarnaast ging de aandacht uit naar de beleidsnotulen van de Federal Reserve. Daaruit blijkt dat de Amerikaanse centrale bank naar alle waarschijnlijkheid volgende maand de rente gaat verhogen tegen de sterk oplopende inflatie.