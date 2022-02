Britse ex-politicus krijgt toppositie bij moederbedrijf Facebook

Nick Clegg, in het verleden vicepremier van het Verenigd Koninkrijk, krijgt een nog grotere rol in de top van Facebook-moederbedrijf Meta Platforms. De voormalige Britse politicus was al de belangrijkste bestuurder op het gebied van beleid bij het Amerikaanse concern. Maar voortaan zal hij als ‘president voor mondiale zaken’ ook direct gaan rapporteren aan topman Mark Zuckerberg, die zich volgens ingewijden meer met technologie en de ontwikkeling van nieuwe producten wil bezighouden.