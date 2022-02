In de crisis tussen het Westen en Rusland over Oekraïne heeft Moskou fel uitgehaald naar NAVO-baas Jens Stoltenberg. De Russen zeggen niet meer geïnteresseerd te zijn in de uitlatingen van de secretaris-generaal van de westerse militaire alliantie, nu hij vertrekt. Dat melden de Russische persbureau’s RIA Novosti en Tass.