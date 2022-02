We nemen een kijkje bij de noodhulp aan getroffenen van de watersnood in Malawi. Twee weken geleden raasde de cycloon Ana over het land en dat ging gepaard met hevige regenval. Zware overstromingen verwoestten akkers en huisjes en wat niet door het water wegspoelde, werd onderuitgehaald door hevige rukwinden. Vooral het zuiden moest het ontgelden.