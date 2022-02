Wall Street klimt door hoop oplossing conflict rond Oekraïne

De aandelenbeurzen in New York lieten dinsdag stevige winsten zien na de recente koersdruk. Beleggers reageerden opgelucht op de berichten dat de Russische troepen bij de grens met Oekraïne na oefeningen zijn teruggekeerd naar de legerbases. De directe dreiging van een Russische invasie in Oekraïne, die volgens de Amerikanen deze week zou kunnen plaatsvinden, lijkt daarmee even te zijn geweken. Ook wakkerde dit de hoop aan op een diplomatieke oplossing van het conflict.