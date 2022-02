De aandelenbeurzen in New York zijn maandag opnieuw met rode cijfers gesloten, na de stevige koersverliezen op vrijdag. De zorgen over een escalatie van het conflict tussen het Westen en Rusland rond Oekraïne bleven beleggers op Wall Street in de greep houden. De Verenigde Staten hebben gewaarschuwd dat Rusland elk moment kan beginnen met een invasie van Oekraïne.