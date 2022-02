De aanslagen die in 2020 en vorig jaar op Poolse supermarkten zijn gepleegd, lijken hun oorsprong te vinden in een conflict tussen twee verschillende partijen „die dergelijke winkels exploiteren en elkaar het licht in de ogen niet gunnen”. Dat zei de raadsvrouw van een verdachte van twee van de aanslagen maandag in de rechtbank in Alkmaar.