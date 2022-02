Ontario trekt meer coronamaatregelen in en heft vaccinatiepas op

De Canadese provincie Ontario wil per 1 maart de vaccinatiepas schrappen als onderdeel van de afbouw van de coronamaatregelen. Vanaf donderdag worden bovendien de maximale aantallen mensen in bijvoorbeeld restaurants of cafés verhoogd en bij evenementen buiten verruimd. Volgens premier Doug Ford gaat het in de provincie goed met het bezweren van het coronavirus. Daarom kunnen de basismaatregelen volgens hem nu sneller weg dan was voorzien. In Ontario woont bijna 40 procent van de Canadezen. Er zijn al enige tijd blokkades van tegenstanders van coronamaatregelen.