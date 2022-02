De beoordelingscommissie onder leiding van oud-minister Jeroen Dijsselbloem zal zich over 35 projecten buigen die aanspraak willen maken op een investering uit het Groeifonds. De commissie zal de projecten in deze tweede investeringsronde aan bepaalde criteria toetsen en komt eind maart, begin april met een advies over de projecten, melden ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken) en Sigrid Kaag (Financiën).