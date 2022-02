Nederlandse stichting bereidt claim tegen Apple en Google voor

De Nederlandse Stichting App Stores Claims is een zaak begonnen tegen Apple en Google. Volgens de stichting zouden Nederlanders de laatste jaren bij elkaar tot wel 1 miljard euro teveel hebben betaald voor aankopen via hun appstores. De Amerikaanse techbedrijven zouden hun marktmacht hebben misbruikt door beperkende voorwaarden op te leggen. Zo werden ontwikkelaars verplicht om apps en in-app-aankopen uitsluitend via de appstores aan te bieden. De techbedrijven rekenden daar in de ogen van de stichting een „excessieve commissie” tot wel 30 procent voor.