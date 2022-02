Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan is geschorst als lid van de fractie vanwege „enkele meldingen” van grensoverschrijdend gedrag tegenover mensen binnen de partij. Tot die maatregel is overgegaan omdat ze een machtspositie heeft ten opzichte van de melders. Wat zij volgens hen misdaan heeft, laat de partij in een nieuwe verklaring nog altijd in het midden.