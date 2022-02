Turkije verlaagt btw op voedsel vanwege aanhoudend hoge inflatie

Turkije heeft de btw op basisvoedingsproducten verlaagd van 8 procent naar 1 procent. Met die stap wil de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de hoge inflatie in het land compenseren. Hij verwacht door de belasting te verlagen dat de prijzen van onder meer rijst, vlees, zuivel en eieren met zo’n 7 procent zullen dalen. Erdogan zei in een televisietoespraak dat de verlaging ook bedoeld is om het btw-systeem te versimpelen.