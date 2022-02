De Oeigoerse man die in 2008 de fakkel droeg voor de Olympische Zomerspelen in Peking, zit momenteel in de gevangenis, waar hij een straf van 14 jaar uitzit. Adil Abdurehim wordt beschuldigd van het bekijken van „contrarevolutionaire video’s”, meldde de zender Radio Free Asia op basis van lokale politiebronnen in de provincie Xinjiang. Het ooit trouwe lid van de Chinese Communistische Partij zou al vijf jaar in de cel zitten.