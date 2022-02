Eén op de vier pensioenfondsen in Nederland sluit beleggingen in de tabaksindustrie niet uit, waaronder grote spelers als de pensioenfondsen van Shell, Heineken en Pensioenfonds Detailhandel. Daarmee gaan ze in tegen richtlijnen van de Verenigde Naties (VN) die zij zelf onderschrijven. Dat meldt The Investigative Desk, een collectief van gespecialiseerde onderzoeksjournalisten.