Shell weer op vingers getikt om misleidende groene claims

Voor de tweede keer in een halfjaar tijd is Shell berispt vanwege misleidende groene claims in een advertentie. De Reclame Code Commissie (RCC) heeft twee burgers gelijk gegeven die klachten hadden ingediend over een krantenadvertentie waarin Shell stelde: „Wij maken miljoenen kilometers schoner.” In een toelichting stond dat het bedrijf dat doet met groene waterstof voor bussen, trucks en auto’s. De RCC heeft diverse problemen met de reclame.