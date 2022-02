Ede laat de Veluwe bij Planken Wambuis niet langer begrazen door Sayaguesa-runderen en New Forest-pony’s. Volgens de gemeente is het voor de natuur in het gebied met dennenbossen beter als natuurlijke grote grazers zoals edelherten en reeën hun gang gaan. Omdat natuurbeheerder Natuurmonumenten op Planken Wambuis wel runderen en pony’s laat grazen, is donderdag een hek tussen beide gebieden geplaatst.