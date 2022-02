Rabobank geeft als derde grootbank inzage in de boeken

Rabobank presenteert donderdag als derde Nederlandse grootbank zijn jaarcijfers. Net als bij ING en ABN AMRO komt het resultaat waarschijnlijk flink hoger uit dan in het eerste coronajaar. Maar het is wel de vraag hoeveel last Rabobank de laatste tijd heeft van ontwikkelingen als de omikrongolf en de hoge inflatie. Ook kan Rabobank mogelijk meer duidelijkheid verschaffen over een handhavingstraject dat nog loopt vanwege het tekortschieten bij het beleid tegen witwassen.