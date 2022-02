Het kabinet wil voortaan in het coronabeleid „het openhouden van de samenleving” als uitgangspunt hanteren. Dat schrijft zorgminister Ernst Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin doet hij uit de doeken wat de doelen en de strategie worden in de komende maanden. Het moet leiden tot een „open, weerbare en schokbestendige samenleving”, waarin we „leven mét het virus”.