Touroperator TUI merkt groeiend vakantie-optimisme

Reisorganisatie TUI verwacht ondanks de rondwarende omikronvariant van het coronavirus een sterke zomer te kunnen draaien. ’s Werelds grootste touroperator merkt dat de boekingen voor komende zomer boven het niveau van voor de crisis zitten, nu de zorgen over het virus in Europa afnemen. Volgens topman Fritz Joussen is de vraag naar reizen op alle markten groot, ook omdat in zijn ogen „de uitweg uit de pandemie steeds duidelijker wordt”, zo zei hij in een toelichting op de kwartaalcijfers.