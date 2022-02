D66 sluit zich aan bij een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks en PvdA om de abortuspil ook te laten verstrekken door de huisarts. Op dit moment kunnen vrouwen deze ‘overtijdpil’, waarmee ze een zwangerschap binnen negen weken kunnen afbreken, alleen via een ziekenhuis of een abortuskliniek krijgen. Het initiatief wordt woensdag in de Tweede Kamer behandeld.