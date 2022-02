Mauritshuis jubileert met oog voor vrouw in kunst en wetenschap

Het Mauritshuis in Den Haag opent donderdag 10 februari een expositie van 17e-eeuwse schilderijen, waarvan een derde door vrouwen is geschilderd. Het zijn allemaal bloemstillevens, een genre waarin vrouwen destijds erg succesvol waren. Volgens het Mauritshuis belandde hun werk zelfs in adellijke en vorstelijke collecties, van onder anderen Lodewijk XIV en koning-stadhouder Willem III. Toch zijn hun namen vaak amper meer bekend en daar wil de Haagse kunsttempel nu verandering in brengen met de tentoonstelling In Volle Bloei, waarmee de viering van zijn 200-jarig bestaan begint.