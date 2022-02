Protest tegen coronamaatregelen in Canada breidt zich uit

Het protest in Canada tegen de coronamaatregelen breidt zich dit weekend uit naar meerdere steden. De protestbeweging is van de grond gekomen door vrachtrijders die vanuit heel het land naar de hoofdstad Ottawa trokken en daar in het afgelopen weekend massaal voor het parlementsgebouw betoogden. Dit weekend willen volgens Canadese media in tal van andere steden mensen het voorbeeld volgen en demonstreren tegen de beperkingen die uit naam van de volksgezondheid worden opgelegd.