Er komt een verbod op het gebruik van loden leidingen voor drinkwater in huurwoningen, basisscholen en kinderopvangcentra, schrijft minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). De Gezondheidsraad had hiertoe eerder geadviseerd omdat lood in drinkwater schadelijk is bij dagelijks gebruik, vooral voor baby’s en kinderen. Het is nog niet bekend wanneer het verbod ingaat.