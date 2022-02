De bedevaarten naar Lourdes in Zuid-Frankrijk gaan in april weer van start. De reizen lagen twee jaar stil door de coronapandemie. Ook bedevaarten naar andere plaatsen zoals Assisi en Rome in Italië en Santiago de Compostela in Spanje zijn weer mogelijk, aldus het Huis voor de Pelgrim in Maastricht. Het Huis voor de Pelgrim is een samenwerkingsverband van niet-commerciële bedevaartorganisaties.