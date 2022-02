Shell was vrijdag koploper in een afwachtende AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam. Het concern profiteerde van de verder stijgende olieprijzen en positieve beleggingsadviezen. Navigatiedienstverlener TomTom werd juist hard afgestraft op Beursplein 5 vanwege tegenvallende resultaten. Verder zijn beleggers vooral in afwachting van het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat later op de dag naar buiten komt.