De aandelenbeurzen in Europa lijken vrijdag hoger te beginnen, na de stevige verliezen een dag eerder en de koersdalingen op Wall Street. De aandacht van beleggers gaat vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport dat later op de dag wordt gepubliceerd. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt spelen een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten.