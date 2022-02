Eurocommissaris: Noord-Ierse controle op Britse waren gaan door

Douaniers in Noord-Ierland controleren nog altijd goederen die uit de andere delen van het Verenigd Koninkrijk komen. Die indruk heeft vicepresident van de Europese Commissie Maroš Šefčovič, die namens de Europese Unie verantwoordelijk is voor onderhandelingen over de verdere afwikkeling van de brexit. De Noord-Ierse minister van Landbouw, Edwin Poots, beval woensdag dat om middernacht alle grenscontroles op Britse goederen moeten stoppen.