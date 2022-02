Bij de cyberaanvallen op olieterminals in Nederland, Duitsland en België lijkt sprake te zijn van criminaliteit, stelt het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Er lijkt geen sprake te zijn van een gecoördineerde aanval. Het NCSC zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden en actie te ondernemen als daar aanleiding voor is.