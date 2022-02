De economische activiteit in Spanje is afgelopen maand teruggelopen, terwijl de omikronvariant van het coronavirus flink om zich heen greep. In de eurozone als geheel was in januari nog wel sprake van een bescheiden groei van de bedrijvigheid, maar dit was wel de zwakste toename in bijna een jaar, komt naar voren uit nieuwe cijfers van de Britse marktonderzoeker IHS Markit.