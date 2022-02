Olie- en gasconcern Shell heeft in het vierde kwartaal naar verwachting flink geprofiteerd van de hoge energieprijzen, waardoor de winstgevendheid wordt gestuwd. Het bedrijf dat op papier volledig Brits is geworden en daardoor zijn koninklijke predicaat heeft verloren, komt donderdagochtend met resultaten over de afgelopen periode en heel 2021 naar buiten.