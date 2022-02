De politie heeft mogelijk onterecht spullen uit het huis en het kantoor van advocaat Youssef T. in beslag genomen. In een advies aan de Hoge Raad schrijft de advocaat-generaal dat de rechter-commissaris daar opnieuw over moet oordelen. Youssef T. was de advocaat van Ridouan Taghi, en is tevens zijn neef. Hij wordt ervan verdacht te hebben gefungeerd als boodschapper tussen Taghi en de buitenwereld.