Het aantal volwassenen dat wordt verwezen naar de geestelijke gezondheidszorg is sinds eind vorig jaar gestegen, terwijl er hulpverleners thuiszitten vanwege ziekte, een coronabesmetting of in afwachting van een testuitslag. Nu kunnen veel hulpverleners nog voor elkaar invallen, „maar dat houdt een keer op”, aldus een woordvoerster van branchevereniging de Nederlandse GGZ.